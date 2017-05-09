AZ EN RU TR

В Баку бездомная собака вырвала у 2-летнего ребенка кусок щеки

2017-05-09 14:40 | www.oxu.az | 3

В Баку бездомная собака вырвала у 2-летнего ребенка кусок щеки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие зафиксировано в Сабаильском районе. Проживающий по адресу Сальянское шоссе, 12 b, 2-летний Пашаев Рамал Эльзамин оглу, оставшись без присмотра родителей, во время игр у мусорных баков во дворе дома подвергся нападению бездомных собак.

Одна из собак ранила ребенка, укусив за щеку. Р. Пашаев госпитализирован. Его лицо было зашито врачами.

A.M.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər