Мы всегда будем в долгу перед ветеранами - президент Узбекистана

2017-05-09 14:42 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане проходят официальные торжественные мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы над фашизмом. Этот день с 1999 года отмечается в Узбекистане как всенародный праздник - День памяти и почестей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев возложил венок к подножию монумента «Скорбящая мать» в Ташкенте.

На приеме, организованном в пригороде Ташкента, президент, приветствуя ветеранов войны и труда, приглашенных из всех регионов страны, сказал: «Сегодня мы обращаемся со словами огромной благодарности к вам, наши дорогие ветераны, проявившим подлинное мужество, отвагу и героизм на полях сражений минувшей войны, и тем, кто своим самоотверженным, неустанным трудом приближал победу в тылу. Низкий поклон вам от имени всего нашего народа за сегодняшнюю мирную спокойную жизнь, чистое небо над родиной, беззаботное детство наших детей и внуков».

«В этот день мы, прежде всего, отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с войны, всегда будем помнить их славные имена, гордиться их поистине великим подвигом во имя мира на Земле», - сказал президент.

«Мы все проявляем большое уважение и внимание к живущим рядом ветеранам войны и труда, людям старшего поколения, обеспечившим нынешнее благополучие и процветание родины. Вместе с тем, мы, сколько бы ни прошло лет или десятилетий, всегда будем чувствовать себя в долгу перед вами», - сказал руководитель страны.

На сегодня в республике проживает 1,6 тысячи участников войны и около 45 тысяч работников трудового фронта.

«В каждом доме в Узбекистане помнят о том, как дорого обошлась нам победа над фашизмом, какой большой вклад внес в нее наш народ. Сотни узбекистанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены боевыми орденами и медалями. Мы с гордостью вспоминаем тех, кто в годы войны день и ночь трудился в тылу», - сказал Мирзияев.

Он напомнил, что в годы войны из 6,5-миллионного населения Узбекистана 1,5 миллиона были призваны в армию.

"Если учесть, что более 500 тысяч из них погибли на полях сражений, многие вернулись инвалидами, а многие - пропали без вести, то, само собой, очевидно, насколько дорого обошлась нам эта победа", - отметил он.

«Те суровые военные годы еще раз подтвердили, насколько велики духовная сила нашего народа, его мужество и стойкость в преодолении тяжелейших испытаний», - сказал президент.

Узбекистан принял более миллиона человек, эвакуированных из районов военных действий - прежде всего, детей, женщин, стариков, с которыми здесь делились кровом и последним куском хлеба, согревали теплом своих сердец, добротой и щедростью души.

Президент подчеркнул, что именно на таких примерах проявления лучших человеческих качеств, присущих узбекскому народу, в духе уважения национальных и общечеловеческих ценностей необходимо воспитывать молодежь.

В этот день состоялась торжественная церемония возложения венков на мемориале "Братские могилы", где похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпиталях от полученных ранений.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят сегодня во всех регионах страны.

Вечером в Ташкенте по традиции прозвучит салют в честь праздника Победы.

(Автор: Демир Азизов)