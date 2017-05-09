Беларусь выступает сторонником урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем

2017-05-09 14:59 | www.apa.az | 3

«Беларусь выступает сторонником урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем, во имя благосостояния обоих народов».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

«Мы бы хотели, чтобы нагорно-карабахский конфликт, который считается кровоточащей раной, нашел свое решение, больше никогда не проливалось крови. На мероприятиях, посвященных Дню победы, участвовали не только ветераны Второй мировой войны, но и участники боев в Нагорном Карабахе. Мы хотим мирного урегулирования конфликта», - отметил он.