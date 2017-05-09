В Баку определены победители fashion-проекта "Дети - цветы жизни" (ФОТО)

2017-05-09 15:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ -

В Kids Fashion Show приняли участие более восьмидесяти юных моделей от 4 до 14 лет, которые представили работы 28 модельеров. Kids Fashion Show – поиск новых модных лиц и конкурс детей, которые хотят реализовать себя на подиуме, приобрести или усовершенствовать свои навыки дефиле и стать моделью на показах детских недель мод.

В состав жюри вошли - народная артистка Азербайджана Малейка Асадова, певец Эльнур Мамедов, директор Дома моды YES Егяна Садыхова, дизайнеры Ляман Аскерова и Гюнай Агаева, стилист-визажист Ната Исм. Автор проекта – руководитель Star Kids Group Айгюн Алиева.

Были определены победители среди юных моделей и модельеров.

Среди девочек (места с первого по третье, модель и модельер) – Айтадж Байрамова и Ясемен Ахмедова, Амира Сафарова и Айсель Алиева, Ягмур Шукюрова и Айсель Аббасова.

Среди мальчиков (места с первого по третье, модель и модельер) – Рауль Газизаде и Рейхан Мурадова, Расул Иманлы и Гюнель Ахмедова, Расим Габибли и Айшан Габибова.

Юные модели были также отмечены в различных номинациях: "Мисс цветочек" – Марьям Гафарзаде, "Мистер улыбка" – Мухаммедсаид Меликзаде, "Мисс шарм" – Хадиджа Аллазова, "Мисс улыбка" – Ляман Баширзаде, "Мисс зрительских симпатий" – Асранур Рустамли, "Мистер красавчик" – Тахир Ширалиев, "Мистер шарм" – Омар Ахмед.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)