Başbakan Yıldırım, İngiltere'ye gidiyor

2017-05-09 15:10 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Somali konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere 10-12 Mayıs tarihlerinde Londra'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Somali yönetimi ve Türkiye dahil uluslararası ortakların katılımıyla düzenlenecek konferansta, 2017-2020 yıllarını kapsayan yeni dönemde, Somali yönetiminden beklentilerle uluslararası toplumun Somali'ye yönelik taahhütleri gözden geçirilecek ve geleceğe dönük kararlar alınacak.

Başbakan Yıldırım'ın ziyaret dolayısıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin gündemde olduğu belirtilen açıklamada, Yıldırım'ın ikili temaslarda bulunacağı, basın ve yatırım çevreleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Türkiye'nin, Somali halkının yanında yer almaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Türkiye, dost ve kardeş Somali'de devletin ve istikrarın tesisi ile kalkınma çabalarına destek vermekte olup, bu bağlamda, uluslararası platformlarda da Somali ve halkının yanında yer almaya devam edecektir" denildi.