В Берлине возложили венки к мемориалу павшим советским воинам

2017-05-09 15:28 | www.trend.az | 3

В День Победы в центре Берлина в Тиргартене прошла церемония возложения венков к мемориалу павшим советским воинам, передает РИА Новости.

Участники церемонии также возложили цветы к братским могилам позади мемориала.

В мероприятии приняли участие послы и военные атташе России, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Беларуси, представители федеральных властей Германии и администрации Берлина, а также журналисты и жители города.

Венки были возложены к находящейся на самой высокой точке мемориала колоннаде, на пилонах которой высечены и отмечены золотой краской имена погибших в боях за Берлин советских солдат.

Открытый 11 ноября 1945 года мемориал Тиргартен был создан скульпторами Львом Кербелем и Владимиром Цигалем, а также архитектором Николаем Сергиевским. По обе стороны главного входа на постаментах стоят два советских танка Т-34. Во время Берлинской наступательной операции в апреле 1945 года эти танки одними из первых вошли в город. Позади танков установлены две пушки, своими залпами провозгласившие окончание битвы за Берлин.

Возвышающаяся на центральном пилоне восьмиметровая бронзовая статуя красноармейца символизирует окончание войны. Солдат держит оружие на плече, его левая рука вытянута над павшими боевыми товарищами, покоящимися у подножия памятника: мемориал является одновременно кладбищем, здесь захоронены около двух тысяч военнослужащих.