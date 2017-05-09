Азербайджанская сборная по женской спортивной гимнастике готова показать хорошие результаты на Играх исламской солидарности (ФОТО)

2017-05-09 15:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сборная по женской спортивной гимнастике готова показать хорошие результаты на Играх исламской солидарности. Об этом сказали в интервью Trend во вторник представительницы сборной Марина Некрасова, Екатерина Тишкова и Юлия Иншина.

"Нежелательно заранее рассказывать о том, на какие результаты рассчитываешь. Но мы готовимся. Надеемся показать лучший результат", - сказала бронзовый призер Кубка мира Некрасова.

Она отметила, что Исламиада является очень важным спортивным стартом для команды.

По словам спортсменки, хотя в соревнованиях будут участвовать четыре команды, и соперников будет не так много, расслабляться нельзя.

"У нас очень травмоопасный вид спорта. Но мы стараемся все держать под контролем", - сказала Некрасова.

Отвечая на вопрос, кто будет главными конкурентами азербайджанских гимнасток в борьбе за медали, спортсменка отметила, что нельзя недооценивать любого соперника, но самыми сильными она считает гимнасток из Узбекистана и Турции.

В свою очередь, Екатерина Тишкова так же отметила, что азербайджанские гимнастки рассчитывают на хорошее выступление.

"Я думаю, что все достаточно неплохо подготовились. До этого были травмы, без этого в спортивной гимнастике никак. Но сейчас мы восстановились, и надеемся, что травм больше не будет", - сказала Тишкова.

Гимнастка отметила, что все спортсмены, которые представлены на этих соревнованиях, достойные и сильные, и борьба за медали предстоит серьезная.

Третья представительница сборной - Юлия Иншина отметила, что Игры исламской солидарности на данный момент являются самым главным стартом в этом цикле, не считая Чемпионата мира, который состоится осенью.

"Подготовились все неплохо. Надеемся, что все получится. Вместе мы - сила", - сказала Иншина.

По ее словам, все соперники достаточно сильные, но азербайджанская сборная готова приложить все усилия, чтобы стать лидером соревнований.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)