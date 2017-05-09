Мехрибан Алиева удостоена высокой награды

2017-05-09 15:52 | www.oxu.az | 3

В Баку 6-7 мая состоялось заседание Совета Международной федерации гимнастики (FIG).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, Состав Совета, являющегося вторым руководящим органом FIG, избирается Конгрессом FIG, и раз в год проводится заседание Совета.

В этом, прошедшем впервые в Баку, в период подготовки к XXXII Летним Олимпийским играм, которые состоятся в Токио в 2020 году, заседании высших органов FIG, приняли участие президент FIG Моринари Ватанабе и вице-президенты, члены Совета, избранные Конгрессом, президенты континентальных федераций гимнастики, технических комитетов FIG и другие должностные лица.

Выступивший на мероприятии президент FIG Моринари Ватанабе подробно рассказал о работе, проводимой Федерацией гимнастики Азербайджана, особо оценил деятельность Федерации с точки зрения пропаганды и развития гимнастики, строительства и оснащения гимнастических арен, отвечающих самым современным международным стандартам, заботы о спортсменах и тренерах, и условий, создаваемых для них, организации соревнований на высоком уровне.

Президент FIG Моринари Ватанабе сказал, что президент Федерации гимнастики Азербайджана, Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева удостоена высокой награды Международной федерации гимнастики за большие заслуги в развитии гимнастики, являющейся олимпийским видом спорта.

A.M.