Федерация гимнастики Азербайджана открыта для будущего во всех видах гимнастики - экс-президент FIG

2017-05-09 15:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана открыта для будущего во всех видах гимнастики, сказал журналистам во вторник экс-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Бруно Гранди по итогам заседания Ежегодного совета FIG в Баку.

«В 2003 году я предложил провести Кубок мира по художественной гимнастике в Баку, и правительство Азербайджана приняло мое предложение. Я тогда приезжал в Баку консультировать организационный комитет. Кубок мира прошел фантастически. У вас прекрасная Федерация гимнастики. Это не комплимент, это реальность. Она работает очень эффективно, и открыта для будущего во всех видах гимнастики», - отметил Гранди.

Он также выразил свое отношение к выдвижению генсека Федерации гимнастики Азербайджана Фарида Гаибова на пост президента Европейского гимнастического союза (UEG).

«Фарид Гаибов - хороший кандидат. Мы с Гаибовым работали долгое время, и я знаю, что у него огромный потенциал, и есть все шансы на победу», - отметил он.

Говоря об итогах заседания Ежегодного совета FIG, Гранди сказал, что заседание дало позитивные результаты.

«Мы оценили все предложения, озвученные во время заседания, и приняли оптимальный план, в особенности по новой системе квалификаций на Олимпийские игры. Теперь мы стали универсальными. То есть, раньше на Олимпиаде лучшие спортсмены с каждого из пяти континентов должны были участвовать в каждой дисциплине, а в художественной гимнастике это невозможно, так как здесь Европа перевешивает по числу сильных гимнастов. Теперь у каждого континента на Олимпиаде будут лучшая команда и лучший гимнаст», - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова)