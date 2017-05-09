Глава Туркменистана поздравил новоизбранного президента Франции

2017-05-09 16:08 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов адресовал искренние поздравления и наилучшие пожелания Эммануэлю Макрону в связи с его избранием на пост президента Французской Республики, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

Глава Туркменистана выразил Эммануэлю Макрону сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, а также достижения успехов на высшем государственном посту во имя дальнейшего прогресса и процветания дружественной страны, сказано в послании.

Французские компании в Туркменистане представлены в таких сферах, как строительство, транспорт, туризм и энергетика.

Две страны также заинтересованы в реализации проекта транспортировки туркменского газа в Европу. Рассматривается вариант прокладки газопровода через Каспий и Азербайджан и подключения его к транснациональным проектам в европейском направлении.

К разработке углеводородных ресурсов туркменской части Каспия и изучению возможностей транспортировки газа в Европу проявляют интерес Total и Gas de France.

С правительством Туркменистана подписала соглашение французская Schneider Electric в рамках консорциума с бельгийской Enex по обеспечению энергообеспечения туркменской столицы.

Thales Alenia Space осуществила проект строительства первого национального искусственного спутника Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)