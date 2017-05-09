Азербайджан инвестировал в ОАЭ более $284 млн

2017-05-09 16:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан инвестировал в экономику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 284,4 миллиона долларов, сказал во вторник министр экономики страны Шахин Мустафаев на встрече с послом ОАЭ в Азербайджане Мохаммедом Хамелем Аль Губаиси в Баку.

Как сообщает минэкономики, на встрече были обсуждены вопросы экономических связей Азербайджана и ОАЭ, а также процесс выполнения пунктов протокола, подписанного по итогам шестого заседания совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Дубае в апреле.

Мустафаев отметил, что до сих пор между Азербайджаном и ОАЭ было подписано около 40 документов, проведено шесть заседаний межправкомиссии, а также в Баку открыто первое зарубежное представительство Дубайской торгово-промышленной палаты.

"Инвестиции в экономику Азербайджана со стороны ОАЭ составляют 778,1 миллиона долларов, в то время как Азербайджан инвестировал в ОАЭ 284,4 миллиона долларов. В Азербайджане зарегистрированы 255 компаний из ОАЭ. С целью пропаганды азербайджанских товаров в ОАЭ была направлена экспортная миссия, там же был представлен стенд, посвященный азербайджанской продукции, а по ряду заключенных договоров уже начат экспорт товаров. В настоящее время имеются успешные связи в областях сельского хозяйства, ИКТ, энергетики, торговли, инвестиционной и образовательной сферах", - сказал Мустафаев.

На встрече также были обсуждены такие вопросы, как деятельность бизнес-совета Азербайджан-ОАЭ, обмен торговой информацией, расширение торговых связей, в том числе экспорта азербайджанских товаров в ОАЭ, возможности арабских бизнесменов инвестировать в промышленные парки и зоны, создаваемые в Азербайджане.

(Автор: Максим Цурков)

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