Обрушившиеся из-за сильного ветра деревья перекрыли дорогу Баку-Шамаха-Евлах

2017-05-09 16:37 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА, в городах Гёйчай и Агдаш, а также в селах прервано электроснабжение. В районах ветер обрушил около 20 деревьев, столбы электропередач, ночного освещения и связи. На территории обоих районов деятельность служб электропередачи и связи вышла из строя. Деревья обрушились на закутки, вспомогательные постройки и другие объекты.

Порывистый ветер обрушил крупную березу на часть дороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящую через территорию села Хосров Агдашского района. Так как дерево заняло обе полосы дороги, движение транспорта было затруднено. Для того, чтобы открыть дорогу и восстановить свободное движение транспорта на месте происшествия были предприняты неотложные меры.

Пострадавших в результате последствия сильного ветра нет. В настоящий момент представители комиссии по чрезвычайным ситуациям проводят на местах встречи с гражданами и рассматривают их жалобы.