Из лагерей беженцев в Париже выселили почти две тысячи человек

2017-05-09 16:23 | www.trend.az | 4

Более 1,6 тысячи мигрантов были выселены во вторник из лагерей беженцев на севере Парижа в районе станции метро Порт-де-ля-Шапель, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Всего 1609 человек были направлены в учреждения по размещению беженцев, среди них 75 слабозащищенных человек, включая женщин и детей. В антисанитарных условиях в лагерях проживали выходцы из Афганистана, Судана и Эритреи.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщало, что французские власти приступили к расчистке лагеря беженцев на северо-востоке Парижа. В операции по зачистке территории участвовали 350 полицейских.

В ноябре прошлого года в районе станции метро "Сталинград" в Париже был полностью эвакуирован стихийный лагерь мигрантов, в котором проживали порядка 3,8 тысячи человек. Ранее власти Франции также расселили лагерь мигрантов в городе Кале на севере Франции, известный как "джунгли". В общей сложности более 5,5 тысячи бывших обитателей лагеря нашли приют в специальных центрах размещения в разных городах Франции.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.