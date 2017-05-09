В Туркменистане торжественно отмечают День Победы

2017-05-09 16:43 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане, неизменно приверженном принципам мира, гуманизма и доброй воли, широко и торжественно отмечается День Победы, говорится в послании президента страны Гурбангулы Бердымухамедова к согражданам по случаю празднования Дня Победы над фашизмом.

1941-1945 годы вошли в историю как самый трагичный, тяжёлый и тревожный период XX века, нанёсший невосполнимый урон мирной жизни и ценностям цивилизации, мировой экономике и культуре.

"В то суровое время туркменистанцы плечом к плечу с представителями братских народов встали на непримиримую борьбу во имя счастливой жизни грядущих поколений, свободы всего человечества", - сказано в обращении.

В ту огненную пору, длившуюся 1418 дней, тысячи воинов-туркменистанцев прошли фронтовыми дорогами, за ратный подвиг и отвагу были удостоены высокого звания Героя, боевых орденов и медалей.

Женщины Туркменистана сдали в Фонд обороны 7392 килограмма золотых и серебряных украшений, продемонстрировав благородство и внеся достойный вклад в Победу над фашизмом.

Глава государства искренне поздравил сограждан с Днём Победы, пожелал доброго здоровья, долгих лет мирной и счастливой жизни, успехов в работе во имя процветания Отчизны.

В День Победы – 9 мая – состоялись традиционные церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе «Halk hakydasy», к памятникам героев войны 1941-1945 годов в других городах страны.

В этот день повсеместно проходят концерты, театрализованные представления, творческие акции и народные гулянья.

В боях против фашизма принимали участие 300 тысяч жителей Туркменистана, 86 тысяч солдат и офицеров сложили свои головы на полях сражений.

(Автор: Гусейн Гасанов)