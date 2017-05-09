Владимир Путин возглавил шествие "Бессмертного полка" на Красной площади

2017-05-09 16:45 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин принимает участие в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади, передает РИА Новости.

Президент присоединился к "Бессмертному полку" на Красной площади и прошел с ним до начала Васильевского спуска. В руках он держал портрет своего отца. Рядом с главой государства в числе прочих шли выдающиеся актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.

Дойдя до конца площади, президент прошел в Кремль через Спасскую башню, попрощавшись с участниками шествия.

Путин участвует в этой акции уже в третий раз. Все прошлые годы он нес в руках фотографию своего отца. Акция "Бессмертный полк" представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В 2015 году накануне Дня Победы в колонке журнала "Русский пионер", президент рассказал о воспоминаниях воевавшего отца и матери, как чудом они остались живы, но ненависти к немецким солдатам не испытывали, потому как те были заложниками обстоятельств, их гнали на фронт. Он сообщил, что его отец проходил срочную службу в Севастополе, в отряде подводных лодок, был матросом. Когда началась война, отец Путина работал на военном предприятии, где была так называемая "бронь", освобождающая от призыва. Но отец написал заявление, что хочет на фронт. Его направили в диверсионный отряд НКВД, и в ходе одной из вылазок он получил ранение.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

В этом году акция проходит уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.