Мехрибан Алиева награждена высокой наградой Международной федерации гимнастики

2017-05-09 17:01 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на заседании, проводимом высшими органами FIG впервые в Баку в рамках подготовки к XXXII Летним Олимпийским Играм 2020 года в Токио, приняли участие президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе и вице-президенты, члены Совета, избранные Конгрессом, президенты федераций гимнастики, технического комитета FIG и другие должностные лица.

Выступивший на мероприятии М. Ватанабе подробно рассказал о проведенной Федерацией гимнастики Азербайджана работе, об агитации и развитии гимнастики, строительстве самых современных гимнастических арен международного класса и их обеспечении, о заботе и созданных для спортсменов и тренеров условиях, а также особо оценил деятельность федерации с точки зрения организации соревнований на высоком уровне.

М. Ватанабе сообщил, что за заслуги в сфере развития гимнастики президент Федерации гимнастики, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена высокой наградой FIG.

Отметим, состав этого Совета, который является вторым руководящим органом FIG, избирается конгрессом FIG. Заседание Совета организуется раз в год.