Пакистан заинтересован в энергосотрудничестве с Туркменистаном - президент

2017-05-09 17:00 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Пакистан заинтересован в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества с Туркменистаном во всех областях, в том числе в политической и энергетической сферах.

Об этом говорится в послании президента Пакистана Мамнуна Хусейна в адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

Как отмечается в письме, Пакистан и Туркменистан объединяют тесные связи, основанные на исторической, духовно-культурной общности.

Подчеркивается, что совместные усилия по активизации межгосударственных отношений на двусторонней и многосторонней основе, в том числе по линии крупнейших международных и региональных организаций, в частности Организации экономического сотрудничества, будут способствовать успешной реализации намеченных планов.

В марте сообщалось, что был дан старт проведению изыскательских работ на территории Пакистана по реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

В торжественной церемонии приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств стран-участниц проекта, консорциума TAPI Pipeline Company Limited и компании ILF Beratende Ingenieure GmbH (Германия).

Последняя компания, согласно контракту, приступила к разработке пакета предпроектной документации и оказанию услуг по проектному управлению и техническому надзору для участка Афганистан-Пакистан газопровода ТАПИ.

Эти работы предусматривают исследование маршрута, проведение инженерных и технико-экономических исследований для реализации проекта газопровода ТАПИ.

Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года. В настоящее время строительные работы на участке ведутся в соответствии с графиком.

Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз" закрепил за собой контрольный пакет акций. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Общая протяженность трубопровода мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)