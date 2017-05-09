В центре Ташкента восстановлен памятник семье кузнеца Шамахмудова, усыновившей 15 детей разных национальностей

2017-05-09 17:13 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Памятник семье Шоахмеда Шамахмудова, усыновившей в годы войны 1941–1945 годов 15 детей разных национальностей, вновь установлен в одном из центральных районов Ташкента.

"Памятник являлся одним из символов Ташкента, мы получали большое количество писем с просьбами вернуть его в центр города. Сегодня, в День памяти и почестей, происходит это знаменательное событие", - сказал во вторник на церемонии открытия памятника директор республиканского интернационального культурного центра Насреддин Мухаммадиев.

В церемонии приняли участие представители ташкентских городских властей, национальных культурных центров, широкой общественности, журналисты.

Кузнец Шоахмед Шомахмудов и его жена Бахри Ахмедова взяли на воспитание 15 детей, потерявших родителей и эвакуированных в годы войны в Узбекистан. Среди них были русские, белорусы, молдаванин, украинец, латыш, казах, татарин и представители других национальностей бывшего Советского Союза.

Памятник, официально названный "Монументом Дружбы", был установлен в 1982 году на одноименной площади в центре столицы Узбекистана. Его авторами являются скульптор Дмитрий Рябичев и архитекторы Леонид Адамов и Сабир Адылов. В 2008 году площадь была переименована, а памятник перенесли на окраину Ташкента.

Скульптурная композиция, включающая в себя бронзовые фигуры Шамахмудова, его жены и 15 детей на мраморном постаменте, установлена в Парке Дружбы, созданном по инициативе президента страны Шавката Мирзиеева в одном из центральных районов Ташкента.

В годы войны узбекский народ дал приют и тепло более 1,5 миллиона эвакуированным из районов военных действий бывшего СССР, в том числе почти 200 тысячам детей-сирот, более 4,5 тысячи детей были усыновлены узбекскими семьями.

(Автор: Демир Азизов)