В Москве произошла драка между азербайджанцами и армянами – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-09 17:34 | www.oxu.az | 3

В Москве произошел инцидент между азербайджанцами и армянами в ходе проведение акции «Бессмертный полк».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на SalamNews, причиной этому стало поднятие армянами флага самопровозглашенной Нагорно-карабахской республики.

Игнорируя устное предупреждение наших соотечественников, армяне не оставили свои провокации и стали атаковать наших соотечественников. В результате чего между сторонами завязалась драка. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Среди азербайджанцев имеются пострадавшие.

A.M.