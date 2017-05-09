В проходящей в Москве акции «Бессмертный полк» армянская диаспора прибегла к провокации

2017-05-09 17:40 | www.apa.az | 2

Как сообщает московский корреспондент АПА, во время акции представители армянской диаспоры выкрикивали «Арцах», развевая флаги сепаратистского режима. Около станции метро «Белорусская» между армянами и молодыми активистами азербайджанской диаспоры возник конфликт.

Активисты азербайджанской диаспоры потребовали от армян убрать флаг сепаратистского режима. В это время армяне напали на азербайджанцев, в результате чего некоторые из них пострадали. Сотрудники полиции, находящиеся на месте происшествия, сразу вмешались.

У сотрудников полиции и отряда специального назначения также потребовали, чтобы армяне убрали этот флаг. Но полиция не обратила на это внимание. Чтобы предотвратить конфликт между армянами и нашими соотечественниками, колонна армян прошла дальше уже в сопровождении ОМОН. Азербайджанские участники акции были на некоторое время задержаны. К шествию они присоединились позже.

Отметим, в акции «Бессмертный полк» участвовали представители Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и Фонда возрождения и развития культуры Азербайджана.