Радикальные течения угрожают будущему Европы - Эрдоган

2017-05-09 17:57 | www.trend.az | 2

К сожалению, проявления дискриминации, расизма, исламофобии и ксенофобии имеют место на всем европейском континенте, говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с 9 мая – Днем Европы, передает во вторник агентство Анадолу.

В послании отмечается, что набирающие популярность ультраправые партии, усиливая свое влияние в европейском обществе, оказывают пагубное воздействие на общественно-политическую жизнь стран Европы.

«Радикальные течения угрожают основополагающим ценностям ЕС и будущему Европы. При этом многие европейские политики, руководствуясь личными интересами, фактически хранят молчание на фоне действий правых сил», - отметил президент.

Эрдоган отметил, что Турция была и остается частью исторической и культурной общности Европы.

В данной связи глава Турецкого государства привлек внимание к шагам Анкары по вступлению в Европейский союз (ЕС).

«Данный процесс должен основываться на принципах равноправия и взаимного уважения. Лучший тому пример - сотрудничество Турции и ЕС по вопросу кризиса беженцев», - сказал турецкий лидер.