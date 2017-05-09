При сходе лавины во французских Альпах погибли три человека

2017-05-09 18:27 | www.trend.az | 3

Три человека погибли в результате схода лавины в департаменте Савойя во французских Альпах, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

Трагедия произошла утром во вторник в райне Боннваль-сюр-Арк. Спасатели обнаружили тела трех лыжников, в том числе инструктора. Пока неизвестно, сколько человек было в группе и есть ли другие жертвы, ведутся поиски.

В свою очередь телеканал BFMTV уточняет, что жертвами стали двое мужчин и женщина, опытные горники, которые совершали восхождение в момент схода лавины. В настоящее время поисковая операция завершена, других жертв не обнаружено.