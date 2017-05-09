Турция готова продолжить переговоры по вступлению в ЕС

2017-05-09 18:34 | www.trend.az | 3

Турция как страна, считающая себя частью Европы как в историческом и географическом, так и культурном плане, стремится продолжить на взаимной основе переговоры по вступлению в ЕС, говорится в послании премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, приуроченном ко Дню Европы, сообщает во вторник Анадолу.

Премьер отметил, что обеспечение единства ЕС в политической, экономической и военной сферах позволит Евросоюзу взять на себя большую ответственность в вопросах обеспечения мира.

«Но решение Великобритании о выходе из состава ЕС ускорило центробежные процессы в Евросоюзе и получило поддержку в ряде других стран Содружества, что вызывает серьезную обеспокоенность относительно будущего этой организации», - говорится далее в послании Йылдырыма.