Израиль отметил День Победы шествиями ветеранов и "Бессмертного полка"

2017-05-09 18:46 | www.trend.az | 3

Тысячи израильтян прошли по центру Иерусалима, отметив праздничным шествием 72-ю годовщину Победы, которая спасла евреев от нацистского геноцида и проторила дорогу к созданию их собственного государства, передает во вторник РИА Новости.

Рядом с фронтовиками и тружениками тыла, бывшими блокадниками Ленинграда, узниками концлагерей и гетто маршировал "Бессмертный полк": представители послевоенного поколения несли фотографии не доживших отцов и дедов. Иерусалимское, столичное, шествие считается центральным событием празднования Победы в Израиле и стало одним из самых массовых, несмотря на жару за 30 градусов и разгар рабочего дня.

"Вот это мой отец, вот это мои дяди, это дядя жены. Все они воевали. Сам я родился в 1941 году, был в эвакуации", - показывает принесенные фотографии участник шествия по имени Леонид. "Девятое мая для меня и день памяти, и день освобождения, и день рождения Израиля", - говорит он.

В Иерусалим ветераны съезжались со всей страны. Тех, кому было трудно идти, везли на электроавтомобилях во главе процессии. "Надо, надо быть здесь. Отстаивать память надо", - сказал один из фронтовиков, отмахиваясь от вопросов, не тяжело ли участвовать в параде в разгар суховея.

Над колонной реяли флаги Израиля, России, стран антигитлеровской коалиции, красные знамена Победы. Духовой оркестр играл мелодии военных лет, которые то и дело хором подхватывали участники шествия. На одежде у многих красовались георгиевские ленты, которые вместе с гвоздиками и солнцезащитными кепками раздавали перед началом шествия. Израильтяне вливались в процессию целыми семьями, рядом с ними шли дипломаты и военные, депутаты и министры.

Глава министерства алии и абсорбции (иммиграции и адаптации иммигрантов) Софа Ландвер впервые пришла с портретом своего отца – офицера Красной армии.

"Я всегда знала, что я дочка подполковника Гирша Кухина, но только в этом году, благодаря архивам министерства обороны РФ, я узнала, каким настоящим героем он был. Он был награжден орденом Красной звезды и двумя орденами Отечественной войны", - рассказала она журналистам.

Израильтяне начали участвовать в акции "Бессмертный полк" три года назад, и с каждым разом зародившаяся в России традиция выходить в праздничный день на улицы с фотографиями родственников-фронтовиков обретает все больше последователей. В нынешнем году в ней принимают участие два десятка населенных пунктов еврейского государства, говорят координаторы проекта.

В Израиле, где живут тысячи участников Великой Отечественной войны и миллионы потомков фронтовиков, День Победы празднуют на государственном уровне при поддержке и участии центральных и местных властей. Как и в России, его отмечают 9 мая, но торжества часто назначают на соседние дни.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху направил послание президенту РФ Владимиру Путину, в котором поздравил его и российский народ с 72-й годовщиной Победы.

"Героическая победа Красной Армии над нацизмом навсегда останется в еврейской истории как конец методичного истребления евреев в Европе и освобождение выживших после концентрационных лагерей и лагерей смерти в Польше и Германии. Советские войска, которые вошли в Майданек, Лодзь, Аушвиц-Биркенау и Моновиц, стали лучом света для сломленных и немощных людей, выживших после нацистской машины истребления, и помогли показать миру масштаб тех ужасов, которые творились за воротами лагерей", - написал глава правительства.