Станция метро "Проспект Большевиков" в Петербурге закрыта из-за бесхозного предмета

2017-05-09 18:47 | www.trend.az | 3

Станция метро "проспект Большевиков" на северо-востоке Санкт-Петербурга закрыта для проверки из-за обнаруженного здесь бесхозного предмета, передает ТАСС.

"В 17:13 мск станция "проспект Большевиков" закрыта на вход и выход, поезда станцию проезжают", - сказали ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Подозрительный предмет, послуживший поводом для проверки, обнаружен на платформе станции.