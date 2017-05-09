HDP'li Aydoğan'ın milletvekilliği düştü

2017-05-09 19:09 | www.trend.az | 1

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düştü.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. Aydın, gündeme geçmeden önce, Başbakanlığın, Anayasanının 84. maddesine göre, Aydoğan'ın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkında tezkeresini okuttu.

Başbakanlık tezkeresinde, Aydoğan'ın, terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin mahkeme kararın kesinleştiği anımsatıldı.

Tezkerede, Anayasanın ilgili maddesi uyarınca, Aydoğan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğinin yapılması talep edildi.

Ahmet Aydın, Anayasanın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin olan ve Anayasanın 84. maddesi 2. fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı okunduğu için Aydoğan'ın milletvekilliğinin düştüğünü duyurdu.

Bu arada söz konusu Başbakanlık Tezkeresi okunurken, HDP milletvekilleri sıralara vurarak, Aydoğan'ın milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti. HDP milletvekilleri daha sonra TBMM Genel Kurul Salonu'nu terk etti.

Anayasaya göre, milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM Genel Kurulunda okunan üyenin milletvekilliği, oylamaya gerek kalmaksızın düşmüş oluyor.

Bu arada, HDP'nin Meclisteki sandalye sayısı 57'ye indi.

Kaynak: AA