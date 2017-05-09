В Средиземном море пропали без вести 245 беженцев

2017-05-09 19:27 | www.trend.az | 4

В результате крушения в Средиземном море двух судов с беженцами погибли или пропали без вести 245 человек, спасены только 50 человек, сказала журналистам официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Сесиль Пуйи, передает Анадолу.

По ее словам, с начала года в Средиземном море погибли более 1300 беженцев, пытавшихся перебраться в Европу.

Пятого мая в Средиземном море затонуло судно с беженцами. В результате крушения без вести пропало 82 человека, 50 спасенных беженцев доставлены на Сицилию, сказала представитель УВКБ ООН.

Седьмого мая судно, на борту которого находились 170 беженцев, затонуло у берегов Ливии. В результате 163 человека числятся пропавшими без вести, спасены только семь беженцев, добавила Пуйи.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 43 тысяч беженцев, причем 1089 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.