В результате теракта в Таиланде пострадали 50 человек

2017-05-09 19:42 | www.apa.az | 5

В Таиланде в провинции Паттани произошло два взрыва около торгового центра, пострадали, по меньшей мере, 50 человек. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает The Sun.

Предполагается, что первый взрыв произошел у входа в универмаг. Когда люди выбежали из ТЦ, то произошел второй взрыв.

Сообщается, что неизвестные припарковались перед торговым центром перед тем, как бросить взрывное устройство в магазин.

«Это был взрыв с помощью бомбы, заложенной в автомобиле, но в настоящее время у нас нет подробностей», — сообщил командующий региональной полицией Роннасилп Пхусара.