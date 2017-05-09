Канада начала процесс улучшения отношений с Ираном

2017-05-09 20:01 | www.trend.az | 3

Правительство Канады начало процесс улучшения дипломатических отношений с Ираном, которые были разорваны по инициативе Оттавы в 2012 году, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Согласно его источникам в канадском МИД, на этой неделе делегация ведомства посетит Тегеран. Канадские дипломаты будут обсуждать с иранскими коллегами вопросы, "связанные с гражданами Канады, оказавшимися вовлеченными в правовую систему Ирана, а также выступят за общее улучшение ситуации с правами человека в ИРИ". CBS также стало известно, что глава канадского МИД Христя Фриланд в понедельник провела телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном и закрыла свое посольство в Тегеране в сентябре 2012 года по решению бывшего премьер-министра страны Стивена Харпера. Нынешний глава канадского правительства Джастин Трюдо ранее уже заявлял, что намерен восстановить их.

В феврале 2016 года Оттава частично сняла санкции в отношении Ирана, которые были введены в 2012 году и касались ограничений на импорт и экспорт товаров. "Канада внесла изменения в пакет экономических санкций против Ирана и сигнализирует о готовности к возобновлению диалога с ИРИ", - говорилось тогда в сообщении канадского МИД.

В то же время, Канада пока оставила в силе санкции относительно "экспорта в Иран товаров, услуг и технологий, которые могут иметь двойное назначение в сфере безопасности (в том числе товаров и технологий для ядерного оружия, которые могли бы помочь ИРИ развить свою ракетную программу)".