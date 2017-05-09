США впервые за сорок лет начали испытания авианосца нового типа

2017-05-09 20:12 | www.oxu.az | 3

В США 8 апреля 2017 года после многочисленных переносов срока вышел на ходовые испытания головной авианосец нового типа — CVN-78 «Джеральд Форд». Новый проект стал седьмым типом ударного авианосца, используемым ВМС США после Второй мировой.

Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру вспоминает предшественников «Форда», от авианосцев типа «Эссекс».

«Строй убийц»

Фото: US Navy

Пять авианосцев типа «Эссекс» — представители наиболее многочисленной (заказаны 32, вступили в строй 24 корабля) серии тяжелых авианосцев ВМС США, составивших основу мощи флота с 1943-го до 1960-х годов. На этой фотографии с говорящим названием Murderer`s row, сделанной с борта палубного самолета авианосца «Тикондерога», запечатлены пять кораблей 3-го флота на стоянке у атолла Улити 8 декабря 1944 года, после битвы за Филиппины, где были разгромлены главные силы японского флота. С первого плана к горизонту: CV-18 «Уосп», CV-10 «Йорктаун», CV-12 «Хорнет», CV-19 «Хэнкок» и CV-14 «Тикондерога».

Послевоенная модернизация

Фото: US Navy

1950-е годы стали периодом трансформации авианосцев. Корабли американского флота прошли несколько программ модернизации, получив ряд усовершенствований британской разработки. На этом фото 1957 года виден CV-10 «Йорктаун» после модернизации по проекту SCB-125. Основные усовершенствования: угловая палуба, паровые катапульты и закрытый (так называемый «ураганный») нос (hurricane bow), улучшающий мореходность корабля. В этом усовершенствованном варианте корабль, получивший имя в честь погибшего в битве у атолла Мидуэй в июне 1942 предшественника, прослужил до 1970 года.

Последний из «Эссексов»

Фото: US Navy

Корабли типа «Эссекс» начали выводить из первой линии ВМС США со второй половины 1950-х годов, по мере вступления в строй первых суперавианосцев, и к середине 1970-х этот процесс был завершен. Однако CV-16 «Лексингтон», который был сдан флоту в феврале 1943 года, выпал куда больший срок. Переклассифицированный в 1969-м из ударного в учебный авианосец (CVT-16), «Лексингтон» оставался в строю до декабря 1991-го. Базирующийся на Пенсаколу во Флориде корабль, получивший имя в честь одного из первых американских авианосцев (CV-2 «Лексингтон», погибший в сражении в Коралловом море в мае 1942 года), совершал походы по Мексиканскому заливу и Карибскому морю с пилотами-курсантами палубной авиации ВМС и Корпуса морской пехоты США. На этом фото 1991 года виден «Лексингтон», покидающий бухту Гуантанамо на Кубе.

Бронированная палуба

Фото: US Navy

Развитием «Эссексов» стали корабли типа «Мидуэй». Три тяжелых авианосца этого типа вошли в состав флота c сентября 1945-го по октябрь 1947 года. Главной особенностью «Мидуэев» стала бронированная полетная палуба, так же перенятая США у британских коллег. В 1950-х годах «Мидуэи» тоже были модернизированы, получив «ураганные носы» паровые катапульты и угловые палубы. На этом фото, сделанном 10 августа 1991 года, CV-41 «Мидуэй», названный в честь первой крупной победы ВМС США в войне на Тихом океане, навсегда покидает базу в Йокосуке, отправляясь домой на списание. Моряки на палубе выстроили слово «Сайонара» (яп. —さようなら): «До свидания».

Постоянное наблюдение

Фото: US Navy

Авианосцы, ударные самолеты которых с начала 1950-х годов стали неотъемлемым элементом американского стратегического планирования в противостоянии с СССР, были объектом пристального внимания советского флота. На этом фото, сделанном 18 мая 1979 года, самолет Ил-38 авиации Тихоокеанского флота проходит над «Мидуэем». На палубе последнего можно различить истребители F-4 «Фантом-2», ударные А-6 «Интрудер» и А-7 «Корсар-2», «летающие радары» Е-2 «Хокай», палубный транспортник С-2 «Грейхаунд» и вертолет SH-3 «Си Кинг».

Авианосец и суперавианосец

Фото: US Navy

Радикальный рост возможностей авианесущих кораблей начался во второй половине 1950-х, со вступлением в строй суперавианосцев типа «Форрестол», имевших намного большие размеры и водоизмещение. На этом фото 1991 года запечатлен CV-41 «Мидуэй» и его сменщик в качестве передового авианосца в Йокосуке CV-62 «Индепенденс» –– последний из четырех авианосцев типа «Форрестол», вошедший в состав флота в 1959 году. На палубе более крупного «Индепенденса» мы видим тяжелые истребители-перехватчики F-14, использование которых на «Мидуэях» было сочтено нецелесообразным из-за тесной полетной и ангарной палуб.

Головной «супер»

Фото: US Navy

CV-59 «Форрестол», вошедший в состав флота в 1955 году, стал первым американским суперавианосцем. На корабле, получившем имя в честь первого министра обороны США Джеймса Форрестола, проводились опыты с посадкой и взлетом с палубы четырехмоторного транспортника C-130. А в 1967-м на нем случился пожар, в котором едва не погиб будущий сенатор Джон Маккейн.

Ветеран Средиземного моря

Фото: US Navy

Как все типы послевоенных американских авианосцев, от «Мидуэя» до «Нимитца», «Форрестолы» участвовали в войне в Персидском заливе в 1991 году. На этом фото 1990 года виден авианосец CV-60 «Саратога» (второй корабль этой серии, названный в честь первой победы американцев в войне за независимость), много лет действовавший в составе 6-го флота ВМС США, выдвигающийся в Красное море для участия в операции «Щит пустыни».

Атомное соединение

Фото: US Navy

1950-1960-е годы стали периодом массового интереса к атомным энергетическим установкам. На фото — первое в мире «чистое» атомное соединение Task Force one (TF-1): первый в мире атомный авианосец CVN-65 «Энтерпрайз», первый в мире атомный ракетный крейсер «Лонг Бич» и первый в мире атомный фрегат «Бейнбридж». Моряки на палубе «Энтерпрайза» выстроили знаменитую формулу Эйнштейна. Снимок сделан 18 июня 1964 года в Средиземном море.

Последний поход

Фото: US Navy

Переданный флоту в ноябре 1961 года «Энтерпрайз» прослужил более 50 лет. На этом фото, сделанном в конце октября 2012 года, «Большой "Э"» (Big "E") проходит пролив Гибралтар, навсегда покидая Средиземное море. 4 декабря 2012 года в Норфолке авианосец был выведен из боевого состава флота и окончательно списан в марте 2017-го. Легендарное имя, унаследованное от наиболее заслуженного американского авианосца Второй Мировой войны ( CV-6 «Энтерпрайз», служивший в ВМС США с 1938 по 1947 год), будет передано третьему в серии авианосцев нового типа «Джеральд Форд».

До свидания, «Китти Хок»

Фото: US Navy

Из-за дороговизны и сложности «Энтерпрайз» остался единственным кораблем своего типа, а вместо его одноклассников США построили четыре котлотурбинных авианосцев типа «Китти Хок», представлявших собой развитие «Форрестолов». Вошедший в состав флота в апреле 1961 года головной корабль на полсотни лет вперед закрепил архитектуру и организацию комплекса авиационно-технических средств на американских авианосцах: расположение лифтов, катапульт и финишеров на всех последующих американских авианосцах вплоть до «Джорджа Буша» было аналогичным. На этом фото 2008 года авианосец CV-63 «Китти Хок», получивший имя в честь города, в окрестностях которого впервые взлетел самолет братьев Райт, покидает Японию, отправляясь домой на списание. Экипаж выстроил уже знакомое нам слово «Сайонара».

Авианосец имени Кеннеди

Фото: US Navy

Последним вошедшим в строй неатомным американским авианосцем стал CV-67 «Джон Ф. Кеннеди», построенный по несколько усовершенствованному проекту «Китти Хок». Сданный флоту в 1967 году, он прослужил до 2007-го, последние 16 лет выполняя, помимо боевых, задачи учебного корабля. На фото: «Кеннеди» проходит Большое горькое озеро, направляясь в Красное море для участия в операции «Щит пустыни». 17 января 1991 года поднятые с его палубы самолеты 3-го авиакрыла (CVW-3) нанесут первые удары по иракским объектам в ходе операции «Буря в пустыне».

Новый атомный

Фото: US Navy

Несмотря на прекращение серийного строительства кораблей типа «Энтерпрайз», ВМС США не отказались от идеи атомного авианосца в принципе. В мае 1972 года на воду был спущен CVN-68 «Нимитц», головной атомный авианосец нового типа, отличавшийся от «Энтерпрайза» чуть большим водоизмещением, более современной, простой и технологичной атомной установкой и иным составом радиоэлектронного оборудования. В состав флота корабль, названный в честь командующего Тихоокеанским флотом в 1941-45 годах, вошел осенью 1975 года, став первым в серии из 10 кораблей. На фото: «Нимитц» на ходовых испытаниях.

«Нимитц» и «Медведь»

Фото: US Navy

В первом же выходе на боевую службу «Нимитц» плотно сопровождался советскими разведывательными самолетами. На фото: советский самолет-разведчик Ту-95РЦ (Bear-D по классификации НАТО), сопровождаемый «Фантомом» с палубы «Нимитца». 15 июля 1976 года, Средиземное море.

Магелланов пролив

Фото: US Navy

Начиная с «Форрестолов» американские авианосцы стали слишком большими для того, чтобы проходить Панамский канал. Поэтому из Атлантики в Тихий океан корабли приходится проводить вокруг обеих Америк, в основном — через Магелланов пролив. На фото 2004 года — только что вступивший в строй девятый (и предпоследний) авианосец типа «Нимитц», CVN-76 «Рональд Рейган» направляется в Тихий океан.

Дезактивация

Фото: US Navy

Один из способов очистки корабля от радиоактивного заражения — дезактивация с помощью воды. На фото: испытание системы дезактивации на «Рейгане».

Новое поколение

Фото: US Navy

После ввода в состав флота в 2009 году десятого по счету «Нимитца», которым стал CVN-77 «Джордж Буш», в США началась работа над авианосцем нового поколения. На фото: CVN-78 «Джеральд Форд», головной корабль нового типа, незадолго до спуска на воду в 2013 году. В начале апреля 2017 года корабль, отличающийся от предшественников обновленной ядерной энергетической установкой, электромагнитными катапультами, новой конструкцией финишера, конфигурацией рубки и общей архитектурой полетной палубы, впервые вышел на ходовые испытания.

Первый выход

Фото: Reuters

CVN-78 «Джеральд Форд» направляется на ходовые испытания. На фото видны некоторые отличия от предшественников, в том числе иная конфигурация и расположение «острова» и подъемников.

С.С.

