В результате теракта в Таиланде пострадали 50 человек

2017-05-09 20:21 | www.oxu.az | 2

В Таиланде в провинции Паттани произошло два взрыва около торгового центра, пострадали, по меньшей мере, 50 человек, передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру.

Предполагается, что первый взрыв произошел у входа в универмаг. Когда люди выбежали из ТЦ, то произошел второй взрыв.

Сообщается, что неизвестные припарковались перед торговым центром перед тем, как бросить взрывное устройство в магазин.

«Это был взрыв с помощью бомбы, заложенной в автомобиле, но в настоящее время у нас нет подробностей», — сообщил командующий региональной полицией Роннасилп Пхусара.

A.C.