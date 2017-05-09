Китай провел испытание ракеты нового типа

2017-05-09 20:30 | www.apa.az | 2

Министерство обороны Китая подтвердило во вторник, что на днях провело испытание ракеты нового типа.

"С целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности на днях в рамках годовых плановых учений ракетные войска провели в Бохайском заливе испытание ракетного вооружения нового типа". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном комментарии минобороны КНР на просьбу журналистов подтвердить проведение испытание.

Отмечается, что испытание ракеты завершилось достижением "ожидаемого результата".

Других подробностей не сообщается.