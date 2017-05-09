Баку вобрал в себя всю красоту и величие европейской архитектуры – ФОТОРЕПОРТАЖ

2017-05-09 20:53 | www.oxu.az | 3

На сайте Москва-Баку опубликован фоторепортаж о столице Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, в статье говорится:

«Вся красота и величие европейской архитектуры воплощены в Баку. Здесь удачно сочетаются восточные мечети и карван-сараи с домами, построенными в стиле барокко, рококо или готики. Бакинские архитекторы не боялись подражать, и многие свои произведения создавали по аналогии с теми, что видели в Италии или Франции. Построенные более ста лет назад здания и сегодня восхищают туристов своей красотой и величием.

На начало прошлого века пришелся первый строительный бум в азербайджанской столице. Разбогатевшие на нефти азербайджанские миллионеры и приехавшие в страну иностранные промышленники стремились превратить Баку в европейский город. Вдоль набережной началось строительство особняков, появились здания банков, театров, больниц и школ. Проектировать их приглашали лучших зарубежных архитекторов. Так, в Баку появились работы Юзефа Гославского, Иосифа Плошко, Адольфа Эйхлера и других. В свою очередь, талантливых азербайджанских инженеров-строителей миллионеры посылали в Европу, чтобы они там познакомились с современной архитектурой, а потом воплотили ее на родине.

Сегодня центральные улицы Баку не отличишь от европейских. Улица Низами, которую чаще называют Торговой, окружена старинными домами прошлого века. Тогда здесь находились особняки миллионеров, галантерейные, продовольственные, кондитерские и цветочные магазины, а еще здание конторы Ротшильдов и гостиницы - «Франция», «Большая Московская», «Северные номера». На этой улице жили известные люди города, в том числе будущий лауреат Нобелевской премии Лев Ландау.

В Баку воплощена архитектура известных итальянских строений. В начале прошлого века польский архитектор Иосиф Плошко воссоздал в азербайджанской столице сразу два шедевра в стиле венецианской готики - здание «Исмаилия» напоминало Дворец Ка Доро, а Дворец Мухтарова - Палаццо де Лодже. Оба эти здания не стали абсолютными копиями, ведь фантазий у польского архитектора было предостаточно. Также как и у гражданского инженера Гавриила Тер-Микелова, который построил в Баку «Летний дом Общественного собрания», вдохновившись зданием казино в Монте-Карло.

Новый строительный бум в Баку, конечно же, изменил облик города. Здания из стекла и бетона поднимаются все выше и выше, но, тем не менее, они не смогли лишить столицу ее европейской ауры».

A.C.

