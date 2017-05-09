Лейла Алиева приняла участие в празднике для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО

2017-05-09 21:15 | www.oxu.az | 3

Фонд Гейдара Алиева организовал очередную развлекательную программу для детей, лишенных родительской опеки и детей с синдромом дауна, передает Oxu.Az.

На нынешнем мероприятии, проведенном в преддверии 94 годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие свыше 200 детей, получающих воспитание и образование в детских домах № 1, 2 и 3 города Баку, а также дети получающие лечение в Реабилитационном центре для лиц с синдромом дауна.

В мероприятии, котором участвовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, проводились различные конкурсы для детей, отличившимся участникам были вручены подарки.

Выступления мастеров искусств, подготовленные шоу, вызвали интерес у детей и подростков, участвующих на мероприятии.

Дети также представили программы, подготовленные для этого мероприятия. Танцевальный номер детей с синдромом дауна был встречен аплодисментами.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева станцевала с участниками мероприятия и сфотографировалась с ними на память.

В заключение празднества всем детям были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.

Отметим, что обеспечение детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе, семейной заботой и их обучение и воспитание, образование, эффективная организация досуга является основным из приоритетных направлений Фонда Гейдара Алиева.

В связи с этим Фонд периодически проводит различные мероприятия. Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева бывают в детских домах и школах-интернатах, навещают детей нуждающихся в особой заботе, а также принимают участие в получении ими образования на высоком уровне, эффективной организации досуга и обеспечении их повседневных забот.

A.C.