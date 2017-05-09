Трамп продлил санкции против правительства Сирии

2017-05-09 21:49 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против правительства Сирии. О своем решении глава государства проинформировал конгресс США в специальном письме, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В письме отмечается, что продлевается действие санкций, введенных в 2006-2012 годах в ответ на «необычайную и чрезвычайную угрозу» со стороны правительства Сирии «интересам национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

Среди таких действий Трамп называет «жестокость и репрессии» властей Сирии по отношению к своим гражданам, «стремление (к обладанию – ред.) и использование химического и биологического оружия, стремление к оружию массового уничтожения и ракетным программам», «поддержку террористических организаций», а также «подрыв усилий США и международных усилий по стабилизации и восстановлению Ирака».

«Соединенные Штаты осуждают жестокое насилие и нарушений прав человека режимом (президента Сирии Башара) Асада и призывают его прекратить насилие в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения боевых действий, обеспечивать доставку гуманитарной помощи, позволить политический переход в Сирии, который будет способствовать надежному пути к большей свободе, демократии, возможностям и справедливости в будущем», — говорится в документе.

A.C.