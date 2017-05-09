Главы палат комитета ФИФА по этике Эккерт и Борбели покидают свои посты

2017-05-09 21:53 | www.trend.az | 3

Глава арбитражной палаты комитета по этике ФИФА Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнель Борбели покидают свои посты, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Данное решение было принято на заседании совета ФИФА во вторник в Бахрейне.

Вместо Эккерат и Борбели конгрессу ФИФА предложены кандидатуры грека Вассилиоса Скуриса и колумбийки Марии Клаудии Рохас.