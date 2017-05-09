Евросоюз поддерживает возобновление межсирийских переговоров

2017-05-09 21:58 | www.trend.az | 3

Европейский союз будет поддерживать ход политического урегулирования в Сирии и возобновление женевских переговоров, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Мы крайне поддерживаем решение возобновить межсирийские переговоры в Женеве на следующей неделе. ЕС активно вовлечен и привержен в сопровождении ведомого ООН политического процесса и продолжит эту работу всеми имеющимися у нас средствами", — сказала Могерини на заседании Совета Безопасности ООН во вторник.

Накануне спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что намерен возобновить межсирийские переговоры под эгидой ООН 16 мая в Женеве.