Евросоюз поддерживает возобновление межсирийских переговоров

2017-05-09 22:55 | www.oxu.az | 4

Европейский союз будет поддерживать ход политического урегулирования в Сирии и возобновление женевских переговоров, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы крайне поддерживаем решение возобновить межсирийские переговоры в Женеве на следующей неделе. ЕС активно вовлечен и привержен в сопровождении ведомого ООН политического процесса и продолжит эту работу всеми имеющимися у нас средствами», — сказала Могерини на заседании Совета Безопасности ООН во вторник.

Накануне спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что намерен возобновить межсирийские переговоры под эгидой ООН 16 мая в Женеве.

A.C.