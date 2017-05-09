ВВС Сирии нанесли массированный удар по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

2017-05-09 22:55 | www.trend.az | 5

ВВС Сирии нанесли массированный удар по боевикам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, уничтожены 15 автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на спутниковый телеканал сирийского телевидения.

"В провинции Дейр-эз-Зор армейские подразделения при поддержке ВВС разгромили позиции и военную технику ИГ в районе Аль-Макабер. ВВС нанесли массированные удары по позициям ИГ в городе Мухсан и селениях Аль-Мрат и Абу-Омар. Большое число террористов уничтожено, среди убитых есть иностранные наемники. Разгромлены 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами", — сообщил телеканал.

Кроме того, в городе Дейр-эз-Зор террористы ИГ выпустили ракетные снаряды по кварталу Аль-Жур. Погибли три человека, 10 получили ранения.