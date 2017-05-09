В США на объекте по производству плутония возникла угроза утечки радиоактивных веществ

2017-05-09 23:34 | www.trend.az | 6

Часть сотрудников была эвакуирована с почти полностью выведенного из эксплуатации Хэнфордского комплекса (штат Вашингтон) по производству радиоактивных материалов из-за угрозы утечки опасных веществ, передает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте этого объекта.

Как следует из документа, тревога была объявлена из-за опасности попадания в воздух радиоактивных веществ из одного из железнодорожных тоннелей на территории комплекса. Часть персонала была эвакуирована, другим сотрудникам было предписано не покидать помещения.

По сведениям агентства Ассошиэйтед Пресс, в подземном сооружении произошло обрушение, никого из сотрудников в то время там не было. По данному тоннелю ранее следовали составы, перевозившие радиоактивные вещества. Повышения уровня радиации в результате инцидента пока не зафиксировано, информации о пострадавших не поступало.

По сведениям местного филиала телекомпании ABC, эвакуированы были несколько сотен работников комплекса. Персоналу также было предписано отключить вентиляцию помещений и временно воздержаться от употребления пищи.

Хэнфордский комплекс в прошлом использовался властями США для производства плутония, который, в частности, применялся для создания ядерного оружия. В настоящее время на объекте сосредоточена значительная часть всех имеющихся в США радиоактивных отходов. Общая численность персонала комплекса превышает 9 тыс. человек.