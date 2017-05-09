Представительница Азербайджана выступила в первом полуфинале "Евровидения-2017"

2017-05-09 23:46 | www.apa.az | 4

В киевском международном выставочном центре проходит первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2017".

Как сообщает командированная в Киев сотрудница «АПА Холдинг»а, представительница Азербайджана Диана Гаджиева (сценический псевдонимом DiHaj), выступив под номером 8, блестяще исполнила композицию Skeletons. Авторами композиции являются композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман.

В первом полуфинале, в целом, выступают конкурсанты из 18 стран. Помимо Дианы Гаджиевой, в первом полуфинале также выступают представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Греции, Польши и др. стран.

Из 18 конкурсантов место в финале получат лишь 10 исполнителей.

Порядок выступлений в финале будет определен путем жеребьевки на пресс-конференции победителей, которая состоится по завершении первого полуфинала.

Согласно правилам шоу, в финале примут участие 26 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны Большой пятерки (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также страна-хозяйка 2016 года — Украина.

Второй полуфинал конкурса пройдет 11 мая, финал – 13 мая.