Отмечается 94-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
2017-05-10 00:19 | www.oxu.az | 3
Сегодня исполняется 94 годa со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как передает Oxu.Az, день рождения Г.Алиева отмечают не только в нашей стране, но и во многих других странах мира.
Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыван. С 1939 по 1941 гг. он получал образование в Нахчыванском педагогическом техникуме и на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия).
С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в Народном комиссариате внутренних дел Нахчыванской АССР и Совете народных комиссаров Нахчыванской АССР, а с мая 1944 года – в органах государственной безопасности Азербайджанской ССР.
В эти годы он получил специальное высшее образование в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), а в 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского Государственного Университета.
С 1964 года он занимал пост заместителя председателя, а с 1967 года – председателя Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР, ему было присвоено звание генерал-майора.
Будучи избран на пленуме Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана в июле 1969 года первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана, Гейдар Алиев стал руководителем республики. Являлся кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС (1976-1982). В декабре 1982 года Гейдар Алиев был избран членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, назначен на пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР и стал одним из руководителей СССР.
В течение двадцати лет Гейдар Алиев был депутатом Верховного Совета СССР и пять лет занимал пост заместителя председателя Верховного Совета СССР. Гейдар Алиев был депутатом Верховного Совета СССР 8-го, 9-го, 10-го и 11-го созывов, заместителем председателя Совета Союза Верховного Совета СССР (1974-1979). Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва. Являлся депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 7-го, 8-го, 9-го, 10-го созывов.
Был награжден пятью орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Красной Звезды, дважды Герой Социалистического труда (1979,1983).
В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против политики, проводимой Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых должностей.
В связи с кровавой трагедией, учиненной 20 января 1990 года в Баку советскими войсками, Гейдар Алиев, выступив на следующий день в представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против двуличной политики руководства СССР, в связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой конфликтной ситуацией в июле 1991 года, он покинул ряды Коммунистической Партии Советского Союза.
Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев жил сначала в Баку, а затем в Нахчыване, в том же году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991-1993 годах он занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики.
На проведенном в 1992 году в городе Нахчыване учредительном съезде партии «Ени Азербайджан», Гейдар Алиев был избран председателем партии. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а 24 июля постановлением Милли Меджлиса, стал осуществлять полномочия президента Азербайджанской Республики. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики.
После прихода к власти Гейдара Алиева, в Азербайджане начался поворотный пункт во всех сферах общественной жизни. Были предотвращены попытки государственного переворота в октябре 1994 и марте 1995 годов. В мае 1994 года был достигнуто прекращения огня на линии фронта. В сентябре 1994 года в Баку был подписан «Контракт века» по разработке нефтяных месторождений Азербайджана. Благодаря воле Гейдара Алиева были проложены нефтепроводы Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан, позволившие выйти азербайджанской нефти на мировые рынки.
Гейдар Алиев сыграл видную роль в восстановлении Великого шелкового пути. У него были выдающиеся заслуги в создании объединения ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова). Он заложил основы для демократического правового государства. В ноябре 1995 года была принята Конституция, в 1995 и 2000 годах в стране прошли парламентские выборы по многопартийной системе.
Начал функционировать Конституционный суд. В стране была отменена смертная казнь и цензура. В мае 1995 года был восстановлен институт помилования. В 1995-2002 годах были амнистированы множество заключенных. В 1996 году Азербайджан получил статус «особого гостя» в Совете Европы, а 25 января 2001 года страна стала полноправным членом этой международной организации.
11 октября 1998 года он вновь был избран президентом Азербайджанской Республики. В 2001 году он подписал указы по переходу азербайджанского алфавита на латиницу, совершенствованию применения азербайджанского языка, учреждения дней Азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.
Г. Алиев скончался 12 декабря 2003 года.
A.C.