В Хакасии обрушился жилой дом, есть пострадавшие

2017-05-10 00:29 | www.trend.az | 3

Обрушение межкомнатной несущей стены и части кровли произошло в двухэтажном жилом доме в селе Аскиз в Хакасии, в момент обрушения в квартире на втором этаже здания находилось семь человек, есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

"В 23.40 (время местное) 09.05.2017 года поступило сообщение об обрушении межкомнатной несущей стены и частичном обрушении кровли на втором этаже двухэтажного жилого дома в населенном пункте Аскиз, Аскизского района. На момент обрушения в квартире находились семь человек, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте обрушения работает 35 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 15 человек и четыре единицы техники.