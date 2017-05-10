Представительница Азербайджана выступит в финале "Евровидения-2017"

2017-05-10 01:08 | www.apa.az | 3

В киевском международном выставочном центре завершились выступления участников первого полуфинала музыкального конкурса "Евровидение-2017".

Как сообщает командированная в Киев сотрудница «АПА Холдинг»а, выступлениям последовало 15-минутное голосование. Представительница Азербайджана Диана Гаджиева, выступившая с композицией Skeletons, прошла в финал песенного конкурса.

Из 18 конкурсантов место в финале, который состоится 13 мая, получили лишь 10 исполнителей.

Порядок выступлений в финале будет определен путем жеребьевки на пресс-конференции победителей, которая состоится по завершении первого полуфинала.

Напомним, что в первом полуфинале, в целом, выступили конкурсанты из 18 стран. Помимо Дианы Гаджиевой, в первом полуфинале также выступили представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Греции, Польши и др. стран.

Согласно правилам шоу, в финале примут участие 26 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны Большой пятерки (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также страна-хозяйка 2016 года — Украина.

Второй полуфинал конкурса пройдет 11 мая, финал – 13 мая.