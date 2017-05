Азербайджан в финале "Евровидения-2017" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном выставочном центра Киева прошел первый полуфинал 62- го музыкального конкурса «Евровидение-2017». В нем выступили представители восемнадцати стран, и только десять из них прошли в финальную часть соревнований.

Celebrate Diversity (Да здравствует разнообразие) - является центральным посылом конкурса этого года, и дополняется творческим дизайном логотипа «намисто» - украинского ожерелья. С помощью ярких цветов и броских узоров дизайнеры придали традиционному украшению современный вид. Каждая бусинка выполнена в своем стиле, что представляет собой главный месседж конкурса - мы уникальны, но всех нас объединяет любовь к музыке.

Вся конструкция сцены представляет собой практически сплошной экран. Только длина кабелей составляет более 180 км, а размер сцены - около 750 кв. м. Высота сцены для Евровидения 14 м, ширина 70 м, а глубина 28 м. Площадь для выступлений составляет 350 кв. м, вес - около 30 т. Немецкий дизайнер Флориан Ведер отметил, что сцена символизирует Украину как центр Европы. Именно поэтому была выбрана форма круга.

Впервые за всю историю конкурса трио ведущих состоять только из мужчин - Александр Скичко, Владимир Остапчук и Тимур Мирошниченко.

Представительница Азербайджана Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) выступила с песней Skeletons. Авторы конкурсной песни Skeletons - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Номер певицы привлек особое внимание. На сцене выстроенная конструкция, напоминающая пустую комнату с черными стенами, на которых белым мелом написаны разные фразы. На установленной лестнице стоит человек в маске виде головы лошади. Сценический номер Dihaj – своеобразный, и представляет собой некий альтернативный мир.

Порядок выступлений участников первого полуфинала «Евровидения – 2017» Швеция: Робин Бенгтссон - I Can’t Go On, Грузия: Тамара Гачечиладзе - Keep The Faith, Австралия: Исайя Фаербрейс - Don’t Come Easy, Албания: Линдита - World, Бельгия: Бланш - City Lights, Черногория: Славко Калезич - Space, Финляндия: Норма Джон - Blackbird, Азербайджан: Диана Гаджиева - Skeletons, Португалия: Сальвадор Собрал - Amar Pelos Dois, Греция: Деми - This is Love, Польша: Кася Мось - Flashlight, Молдова: Sunstroke Project - Hey Mamma, Исландия: Свала - Paper, Чехия: Мартина Барта - My Turn, Кипр: Ховиг - Gravity, Армения: Арцвик - Fly With Me, Словения: Омар Набер - On My Way, Латвия: Triana Park – Line.

В финал вышли представители Азербайджана, Молдовы, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

В «Евровидении-2017» принимает участие 42 исполнителя, а в финале мы увидим 26 участников: по 10 лучших из каждого полуфинала плюс участник от страны-хозяйки Украины и представители стран "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия). Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал конкурса - 13 мая.

Украина принимает евросонг как страна-победительница предыдущего конкурса, прошедшего в Стокгольме (Швеция), с песней Джамалы «1944», набравшей 534 балла. Украина принимает конкурс во второй раз - в первый раз это было в 2005 году, благодаря победе Русланы в Турции с песней «Wild Dances».

(Автор: Вугар Иманов)