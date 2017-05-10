В Южной Корее вступает в должность новый президент

2017-05-10 01:17 | www.trend.az | 3

Новый президент вступает в должность в Южной Корее в среду после состоявшихся накануне президентских выборов в этой стране, передает РИА Новости.

По предварительным подсчетам голосов и данным exit-polls, победу одержал демократ и бывший юрист Мун Чжэ Ин.

С утра запланировано заседание ЦИК Южной Кореи, которая официально должна будет объявить победителя, и после этого он сразу приступит к выполнению своих полномочий. Дело в том, что на этот раз в Южной Корее досрочно проводились выборы нового президента вместо отстраненной от власти два месяца назад бывшей главы государства Пак Кын Хе. После сообщений о ее участии в крупном коррупционном скандале Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а затем последовал арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщалось ранее, 4-5 мая в стране состоялось досрочное голосование, направленное на повышение явки избирателей. Принятый в 2014 году закон позволяет всем желающим гражданам страны проголосовать раньше дня выборов независимо от причины.

Временно исполнявший обязанности президента Южной Кореи, премьер Хван Гё Ан сразу же уходит в отставку после вступления в должность нового президента страны.