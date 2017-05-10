Диана Гаджиева выступит в финале «Евровидения - 2017»
2017-05-10 01:15 | www.oxu.az | 3
В киевском международном выставочном центре завершились выступления участников первого полуфинала музыкального конкурса «Евровидение - 2017».
Как сообщает Oxu.Az, выступлениям последовало 15-минутное голосование. Представительница Азербайджана Диана Гаджиева, выступившая с композицией Skeletons, прошла в финал песенного конкурса.
Из 18 конкурсантов место в финале, получили лишь 10 исполнителей: Азербайджан, Молдова, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.
Второй полуфинал конкурса пройдет 11 мая, финал – 13 мая.
A.C.