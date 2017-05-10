Трамп утвердил план по поставкам оружия сирийским курдам

2017-05-10 01:34 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу с "Исламским государством". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Пентагоне.

Министерство обороны получило полномочия оснащать курдские элементы "Сирийских демократических сил" всем необходимым, чтобы гарантировать победу над ИГ в сирийской Ракке, говорится в сообщении.

"Сирийские демократические силы", основу которых составляют курды, пытаются окружить "столицу" ИГ в Сирии – Ракку. До вчерашнего дня США и их союзники оказывали этим силам авиационную поддержку и помощь в разведке и военной подготовке.

Возможные поставки оружия курдам вызывали недовольство у Турции, где считают, что эти курдские формирования (PYD, YPG) связаны с запрещенной "Рабочей партией Курдистана". РПК признается и Анкарой, и Вашингтоном террористической.