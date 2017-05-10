Стал известен первый финалист Лиги чемпионов

2017-05-10 01:51 | www.apa.az | 3

Лидер чемпионата Италии «Ювентус» стал первым финалистом футбольной Лиги чемпионов. Как передает АПА, в ответном полуфинальном матче итальянцы переиграли «Монако» со счетом 2:1.

В первом матче "Ювентус" в гостях одержал победу над "Монако" со счетом 2:0.

Соперником "Ювентуса" по финалу, который пройдет 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе станет победитель пары "Атлетико" - "Реал". Мадридское дерби состоится завтра, 10 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала (ответный матч)

Ювентус - Монако - 2:1

Голы: Манджукич, 33, Дани Алвес, 45 - Мбаппе, 69