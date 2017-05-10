Мэттис подтвердил турецкому коллеге обязательства США в сфере безопасности

2017-05-10 02:06 | www.trend.az | 3

Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Турции Фикри Ишик обсудили во вторник по телефону сотрудничество двух стран в области безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Министр (Мэттис – ред.) подтвердил приверженность США по защите своего союзника по НАТО и по предотвращению дополнительных рисков в области безопасности. Оба лидера подтвердили поддержку миру и стабильности как в Ираке, так и в Сирии", — сказал представитель пресс-службы.